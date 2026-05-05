Recuperan vehículo robado en la colonia 5 de Mayo

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Elementos de la Policía Municipal localizaron la unidad en Nogales y la devolvieron a su propietario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 05:10 PM.