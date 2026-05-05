Recuperan vehículo robado en la colonia 5 de Mayo

Un vehículo que contaba con reporte de robo fue localizado por elementos de la Policía Municipal en calles de la colonia 5 de Mayo.
El reporte policial detalla que siendo las 05:50 horas agentes comisionados al departamento de “Vehículos Robados”, se trasladaron a la calle Veracruz de la colonia señalada donde reportaban el un vehículo robado.
En el lugar los elementos se entrevistaron con el reportante de nombre Efraín de 53 años, el cual les manifestó que momentos antes salió a buscar su vehículo Chevrolet Silverado año 1994 de color azul, el cual no encontró en donde lo dejó estacionado.
Los agentes implementaron un operativo a los alrededores para lograr ubicarlo, siendo encontrado en la calle Audelo Neri, con la puerta abierta y en aparente estado de abandono, confirmando que se trataba de la misma unidad.
El vehículo fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública, donde el reportante acreditó su propiedad, por lo que se le hizo entrega de la unidad.