Refuerzan salud animal con jornada de vacunación en Nogales

Para fortalecer la salud de las mascotas y promover la tenencia responsable, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Salud Municipal y el Centro de Atención y Bienestar Animal, realizó una jornada de vacunación en la colonia Luis Donaldo Colosio.
Durante la actividad, se atendió a familias de las calles Apanecos, Motozintlecos, Los Mayos y Amuzgos, donde el personal aplicó 54 vacunas a mascotas del sector, como parte de las acciones preventivas que se llevan directamente a las colonias.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, destacó que estas jornadas forman parte del trabajo permanente impulsado por el gobierno de la ciudad para acercar servicios gratuitos a las familias y contribuir al cuidado de la salud pública.
Seguimos trabajando en territorio, colonia por colonia, porque la prevención también empieza desde el cuidado responsable de nuestras mascotas. Estas jornadas nos permiten proteger a los animales de compañía y, al mismo tiempo, cuidar la salud de las familias nogalenses, expresó García Ruiz.
Viviana García Ruiz invitó a la comunidad a participar en la próxima Jornada de Salud y Bienestar Animal, que se llevará a cabo el jueves 7 de mayo en la colonia Lomas del Sol, donde se ofrecerá vacunación antirrábica para mascotas y fumigación contra garrapatas en patios de las viviendas.
Invitamos a las familias de Lomas del Sol a aprovechar estos servicios gratuitos. Nuestro personal acudirá debidamente identificado para brindar la atención correspondiente y seguir fortaleciendo la prevención en beneficio de la salud de las mascotas y de los hogares nogalenses, señaló.