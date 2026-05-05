Refuerzan salud animal con jornada de vacunación en Nogales

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El Gobierno de Nogales aplicó vacunas gratuitas a mascotas y promueve la tenencia responsable en colonias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/05/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 11:59 AM.