Arranca entrega de uniformes y zapatos escolares en Sonora

En un esfuerzo por apoyar la economía de las familias sonorenses y garantizar que el alumnado cuente con los insumos necesarios para su formación, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), pondrá en marcha la distribución de uniformes y zapatos escolares gratuitos en ocho municipios de la Sierra Alta a partir de este miércoles 6 de mayo.
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, supervisó los preparativos en el almacén regional, donde destacó que la meta es entregar más de 400 mil paquetes en 70 municipios del estado antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 y resaltar el compromiso del Gobernador Alfonso Durazo con la educación.
La primera etapa de distribución, que se llevará a cabo del 6 al 8 de mayo y beneficiará a las comunidades escolares de Bavispe, Bacerac, Huachinera, Huásabas, Villa Hidalgo, Granados, Bacadéhuachi y Nácori Chico.
Gámez Gamboa enfatizó que los paquetes se entregarán directamente en las escuelas públicas de educación básica a madres, padres de familia o tutores, desde la premisa de realizar el proceso con total orden y agilidad.
Para las ciudades con mayor densidad poblacional, la SEC ya ha definido el calendario de operaciones, con la distribución programada del 8 al 13 de junio en el Gimnasio Municipal de Cajeme y del 16 de junio al 2 de julio en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo
Aquí hay mucho esfuerzo y trabajo de parte de todo el personal, seguiremos trabajando hasta que todos los alumnos y todas las alumnas de Sonora tengan su uniforme escolar gratuito, de calidad y en tiempo, expresó el secretario durante su recorrido.