Arranca entrega de uniformes y zapatos escolares en Sonora

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La Secretaría de Educación y Cultura distribuirá más de 400 mil paquetes gratuitos en distintos municipios del estado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/05/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 05/05/2026 04:40 PM.