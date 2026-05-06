Avanza Oomapas en reparación de fugas y repavimentación de vías

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Autoridades reportan atención a fugas, monitoreo en colonias y avance del 40% en reposición de concreto en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/05/2026 11:51 AM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 11:54 AM.