Avanza Oomapas en reparación de fugas y repavimentación de vías

Para mejorar el servicio de agua potable, atender reportes ciudadanos y avanzar en la reposición de concreto en vialidades intervenidas, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una sesión más de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, junto al director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza.
Durante la reunión, Sandoval Mendoza informó que se atendieron 21 reportes relacionados con fugas de agua potable y problemas de drenaje, como parte de las acciones permanentes que realiza el organismo para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Asimismo, explicó que se mantienen los monitoreos del suministro de agua en sectores que previamente habían presentado irregularidades en el servicio, entre ellos Las Haciendas, Portofino y parte de la colonia Nuevo Nogales, con el objetivo de verificar avances y dar seguimiento puntual a cada caso.
Otro de los temas destacados fue el avance del plan integral de reposición de concreto, mediante el cual se proyecta alcanzar una meta aproximada de 4 mil metros cuadrados. Hasta el momento, se registra un avance cercano al 40 por ciento, principalmente en áreas donde se realizaron trabajos de reparación en redes hidráulicas y sanitarias.
Para nosotros, como organismo, es muy importante crear las condiciones para que el abasto de agua se regularice, erradicar fugas y, sobre todo, con este plan, generar vialidades dignas y seguras. Nos falta por hacer, pero lo estamos consolidando diariamente, expresó Sandoval Mendoza.
Finalmente, se dio a conocer que continuarán los trabajos de habilitación del pozo Raquet, con el propósito de mitigar situaciones irregulares en algunas calles de la colonia Nuevo Nogales, tema que fue considerado de primer orden dentro de esta reunión permanente.