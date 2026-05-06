Conductor golpea a agente municipal y se da a la fuga

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El agresor escapó luego de lesionar a una oficial de Tránsito durante un intento de arresto en Nogales; su vehículo fue asegurado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/05/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 04:30 PM.