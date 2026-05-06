Conductor golpea a agente municipal y se da a la fuga

Un conductor agresivo logró huir de las autoridades luego de golpear en el rostro a una agente municipal al negarse a ser arrestado tras no respetar las señales de tránsito al conducir por el periférico Colosio en Nogales, Sonora, su vehículo fue asegurado en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 19:46 horas que elementos de Tránsito Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención sobre la calle Prolongación Álvaro Obregón y periférico Colosio, observaron un vehículo sedan de la marca Nissan Altima 2005 de color blanco que se encontraba frente a la unidad policial.
Al no realizar el alto correspondiente, los agentes procedieron a marcarle el alto, haciendo de su conocimiento el acto de molestia, solicitando hiciera entrega de su licencia y documentos del vehículo, entregando una identificación a nombre de Julio C. y la afiliación del sedán.
Al descender de la unidad el conductor de manera agresiva comenzó a decir con palabras altisonantes que no se llevarían el vehículo, diciendo posteriormente con la misma actitud agresiva y con ofensas a los oficiales que se lo llevaran.
Debido a los insultos a la autoridad le informaron al agresor que quedaría detenido y puesto disposición del Juez Cívico, oponiendo férrea resistencia, lanzando golpes a los oficiales, logrando impactar a uno de ellos a la altura del ojo derecho.
Posteriormente el sujeto huyó perdiéndose de vista, resultando lesionado el oficial, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, quien ordenó que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.