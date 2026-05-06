Convocan en Nogales a jornada gratuita de pruebas de ADN

Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. convoca a jornada de pruebas de ADN para familiares de personas desaparecidas en Nogales, Sonora.
Con el objetivo de apoyar en la identificación de personas desaparecidas, el grupo colectivo de búsqueda, invita a la ciudadanía a participar en una jornada gratuita de toma de muestras de ADN que se llevará a cabo el próximo lunes 11 de mayo, en el estacionamiento de la Fiscalía (antes CERESO 1), en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
El evento contará con el apoyo del Laboratorio Móvil Forense CIFD, especializado en inteligencia científica, que realizará la toma de muestras a familiares de cualquier edad. El trámite es completamente gratuito y no es necesario haber presentado denuncia previa para acceder al servicio.
La iniciativa busca fortalecer los procesos de búsqueda e identificación, ofreciendo a las familias una herramienta científica que contribuya a la verdad, la justicia y la dignidad de quienes esperan noticias de sus seres queridos.Para más información, los interesados pueden comunicarse al número 631 126 5121.