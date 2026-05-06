Crianza y ley, claves para frenar violencia juvenil: Opinan los nogalenses

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Residentes de la frontera de Nogales coinciden en que los jóvenes menores de edad que atemorizan con machetes deben enfrentar sanciones severas y hasta ser juzgados como adultos, pero también señalan la falta de atención familiar como causa del problema

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/05/2026 01:05 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 01:33 PM.