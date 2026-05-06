Gasolina en Nogales, Sonora, resulta más barata que en Arizona

...

El precio por litro en Nogales se mantiene por debajo del registrado en Nogales, incluso con incentivos y sin tiempos de espera en la frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/05/2026 08:17 AM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 08:21 AM.