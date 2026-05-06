Gasolina en Nogales, Sonora, resulta más barata que en Arizona

Ante las recientes subidas en los precios de combustible en los Estados Unidos, a partir del último incremento el valor de la gasolina en Nogales, Arizona, se encuentra hasta un peso por encima de lo que cuesta un litro en Nogales, Sonora; lo que posiciona a las expendedoras mexicanas como la opción económica en la región.
Tomando en cuenta factores como el precio promedio del combustible con menor octanaje en la frontera hermana del lado estadounidense, que tiene un precio de 4.63 dólares por galón y un tipo de cambio en 17.30 pesos, el valor del litro en las bombas arizonenses equivale a 21.16 en moneda mexicana.
Del lado mexicano, el precio promedio se encuentra en 20.44 pesos, por lo que la diferencia está por encima de los 72 centavos; sin embargo, la ventaja de las bombas en nuestro país se incrementa debido a una serie de incentivos por medio de aplicaciones o especiales directo en el costo del litro de combustible, el cual puede considerarse que cae hasta los 19.89 para los trabajadores del volante o aquellos que utilizan su teléfono celular de manera reiterada en la misma gasolinera.
Con estas consideraciones, si tomamos en cuenta el precio más bajo de la gasolina en Nogales, Arizona, la cual se encuentra en un sitio al norte de la ciudad en 4.35 dólares por galón, esto se traduce a 19.88 pesos por litro, lo que se equipara a los 19.89 en los que se puede encontrar con aplicaciones del lado mexicano, sin filas o esperas hacia los Estados Unidos, las cuales por lo mínimo se encuentran en los 60 minutos de acuerdo con la aplicación oficial de Border Wait Times de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.
Sobre la calidad de los combustibles existen muchas voces que dan la ventaja a las bombas estadounidenses; sin embargo, hay muchos ciudadanos que, tomando en cuenta los tiempos de espera en el cruce y la facilidad de cargar gasolina en el lado mexicano, deciden quedarse en nuestro país, aunque al final la decisión de dónde llenar su tanque sigue siendo de cada uno de los que utilizamos un vehículo con motor a gasolina.