Investigan muerte de hombre en la colonia Colosio

Las autoridades investigan el hallazgo de una persona sin vida que fue encontrado por su vecino en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 21:40 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Keresanos de la colonia señalada donde reportaban a una persona inconsciente.
En el lugar observaron a una persona del sexo masculino boca abajo, el cual vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla y una cobija de color gris con rojo, entrevistándose con el reportante quien les manifestó que momentos antes había regresado de trabajar y encontró a su vecino tendido en el suelo.
Por tal motivo marcaron al 911, para reportar el hecho, al lugar arribaron los paramédicos de Cruz Roja quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para realizar las diligencias correspondientes.
Cabe mencionar que el informe policial no detalla si el cuerpo presentó signos de violencia.