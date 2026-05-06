Investigan muerte de hombre en la colonia Colosio

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La víctima fue localizada sin vida al interior de un domicilio en Nogales; autoridades realizan las investigaciones correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/05/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 04:44 PM.