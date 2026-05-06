Jóvenes y mujeres voluntarias rinden protesta al Servicio Militar en Nogales

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Más de 90 participantes de la Clase 2007 reafirmaron su compromiso con México en ceremonia realizada en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/05/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 11:19 AM.