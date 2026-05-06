Jóvenes y mujeres voluntarias rinden protesta al Servicio Militar en Nogales

En una ceremonia desarrollada en las instalaciones del 3/er. Regimiento de Caballería, 83 hombres y 8 mujeres voluntarias rindieron protesta de bandera como parte del Servicio Militar Nacional, Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, acto realizado de manera simultánea con la ceremonia encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
En representación del alcalde Juan Francisco Gim Nogales, asistió el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, quien destacó la importancia de fortalecer los valores cívicos, el amor a la patria y el compromiso de las nuevas generaciones con México.
Este acto representa mucho más que el cumplimiento de un deber; simboliza el respeto a nuestra Bandera, a nuestras instituciones y a la historia que nos une como mexicanos. Desde el Gobierno de la Ciudad de Nogales reconocemos a los jóvenes y a las mujeres voluntarias que hoy asumen con honor este compromiso con la nación, expresó Sedano Ruiz.
También estuvieron presentes María Ojeda Domínguez, coordinadora de la Junta Municipal de Reclutamiento, y Marco Alonso Martínez Rodríguez, director del Instituto Municipal del Deporte de Nogales, quienes acompañaron a las y los jóvenes durante esta importante ceremonia.
María Ojeda Domínguez señaló que la toma de protesta es uno de los momentos más significativos dentro del proceso del Servicio Militar Nacional, ya que reafirma el compromiso ciudadano con los símbolos patrios y con el país.
Hoy vemos reflejado el compromiso de jóvenes nogalenses que cumplen con responsabilidad este llamado cívico. La participación de las mujeres voluntarias también es motivo de orgullo, porque demuestra que el amor por México se vive con igualdad, voluntad y entrega, manifestó.
El Gobierno de la Ciudad de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, reconoció la coordinación con las autoridades militares y refrendó su respeto a las instituciones que fortalecen la formación cívica de la juventud mexicana.