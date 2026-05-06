Llevan programas de prevención a empresas de Nogales

Para fortalecer la seguridad, la cultura de prevención y el bienestar emocional en los centros de trabajo, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Subdirección de Prevención del Delito, llevó pláticas y módulos informativos a empresas de la localidad.
La subdirectora de Prevención del Delito, Melissa Carolina Encinas Romero, informó que estas acciones forman parte de la instrucción permanente del alcalde Juan Francisco Gim Nogales de acercar los programas preventivos a todos los sectores de la comunidad, incluyendo escuelas, colonias, instituciones y espacios laborales.
Para nuestro alcalde Juan Francisco Gim Nogales es muy importante que la prevención llegue a todos los lugares donde convive la ciudadanía. Por eso estamos trabajando directamente con las empresas, llevando información, orientación y herramientas que ayuden a las personas a identificar riesgos y saber cómo actuar ante distintas situaciones, expresó Encinas.
Posteriormente, el equipo acudió a la empresa RDI, dedicada al servicio de call center, donde se brindó una capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, en la que las y los participantes aprendieron a identificar a una persona en crisis y a ofrecer apoyo inicial mientras interviene personal especializado.
Encinas Romero destacó que estas actividades permiten reforzar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, además de promover entornos laborales más seguros, informados y sensibles ante problemáticas sociales y emocionales.
Queremos que las personas sepan que no están solas y que existen servicios gratuitos a los que pueden acercarse. La prevención también significa escuchar, orientar y acompañar antes de que una situación se convierta en un problema mayor, señaló.