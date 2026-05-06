Menores quedan bajo resguardo del DIF tras reporte de presunta violencia familiar en la Kennedy

Dos menores de edad que acudieron a un domicilio de sus vecinos en la colonia Kennedy para pedir ayuda para su madre que estaba siendo golpeada dentro de su casa, quedaron a disposición del DIF Municipal en Nogales, Sonora.
Se informó que el pasado martes 5 de mayo la Policía Municipal atendió de manera inmediata un reporte clasificado como “Código Rojo” en la colonia Kennedy, luego de recibirse una llamada al número de emergencias en la que se alertaba sobre dos menores de edad que presuntamente solicitaban auxilio para su madre.
Elementos de los diferentes niveles de gobierno acudieron al lugar señalado, donde localizaron a dos menores fuera de su domicilio, en compañía de una vecina, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para salvaguardar su integridad.
De manera preventiva, las menores fueron resguardadas y trasladadas para una valoración médica, determinándose que no presentaban lesiones. Asimismo, se dio aviso a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y protección de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de garantizar el seguimiento adecuado del caso.
Cabe mencionar que en el domicilio señalado no se localizó a la supuesta víctima, por lo que se intensificaron los trabajos de las autoridades para su localización, sin dar con su paradero.
Minutos después, la madre de las menores se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se confirmó que no presentaba lesiones ni se encontraba en situación de riesgo.
La mujer solo explicó que se había ausentado brevemente del domicilio para realizar compras en una tienda de autoservicio.
Tras las verificaciones realizadas por la autoridad, no se encontró evidencia que confirmara una situación de violencia o riesgo en contra de la madre; sin embargo, las menores quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, quien dará seguimiento conforme a los protocolos de protección a la infancia.