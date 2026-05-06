Menores quedan bajo resguardo del DIF tras reporte de presunta violencia familiar en la Kennedy

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Dos niñas pidieron ayuda a vecinos al asegurar que su madre era golpeada dentro de su vivienda. Aunque la mujer apareció después sin lesiones y negó estar en riesgo, las autoridades activaron protocolos de protección y el caso quedó bajo seguimiento oficial

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/05/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 04:34 PM.