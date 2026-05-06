Participan dependencias y comercios de Nogales en el Primer Simulacro Nacional

A nivel local, dependencias de todos los giros comerciales, educativos, gubernamentales y sociales, participaron en el Primer Simulacro Nacional, organizado por el Gobierno Federal, y que fue coordinado en Nogales, Sonora por la oficina local de Protección Civil, encabezada por la comandante Julia Guadalupe Ochoa.
La especialista como primer respondiente manifestó, fueron por lo menos ocho los simulacros organizados en grandes centros comerciales, guarderías, institutos educativos y edificios gubernamentales, de los cuales se obtuvo comunicación de que se realizarían estos esfuerzos de prevención, además de que, en el caso del Ayuntamiento de Nogales, el protocolo se siguió de manera satisfactoria con el apoyo de los ciudadanos y servidores públicos.
El día de hoy tuvimos una invitación, para el día de hoy tuvimos la invitación de ocho dependencias, entre dependencias y guarderías, escuelas, la participación de Protección Civil a esas áreas, que, si bien es cierto, desgraciadamente no se pueden cubrir todas, se cubrieron algunas, hasta ahorita, al momento, nos han reportado sin novedad, mencionó Ochoa.
Para terminar Ochoa manifestó, sobre el carril señalado en algunas avenidas de la frontera con el número 911 y el símbolo de Protección Civil, este tiene como objetivo de servir como exclusivo para los vehículos de emergencia en la frontera, siempre y cuando la unidad señale que se encuentra en un llamado para salvar vidas.
Esos símbolos es para que hagamos conciencia nosotros como conductores, y que cuando escuchemos el sonido de una ambulancia, de una máquina de bomberos, o de una unidad de seguridad pública, ya sea Guardia Nacional, Defensa, AMIC, Estatal, o Policía, que nosotros demos el acceso por el carril central, y nosotros, con precaución, nos acomodemos a los lados laterales, manifestó.