Participan dependencias y comercios de Nogales en el Primer Simulacro Nacional

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Protección Civil coordinó ejercicios preventivos en escuelas, guarderías, centros comerciales y edificios públicos, reportando saldo sin incidentes y tiempos de respuesta dentro de los parámetros establecidos

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/05/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 05:19 PM.