Protección Civil llama a comercios a regularizar planes preventivos

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Autoridades de Nogales exhortan a negocios y organizadores de eventos a cumplir con medidas de seguridad y evitar sanciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 06/05/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 04:51 PM.