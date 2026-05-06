Protección Civil llama a comercios a regularizar planes preventivos

Invita la Unidad Municipal de Protección Civil a todos los comerciantes establecidos de la ciudad inclusos foráneas a que cumplan con su programa preventivo y evite sanciones.
Julia Guadalupe Ochoa Zavala, coordinadora de la Unidad de Protección Civil de Nogales, mencionó que es sumamente importante que todos los locales de la ciudad cuenten con su plan de contingencias.
Estamos invitando a la población en general que tiene comercios para que ellos empiecen a sacar sus programas, su programa interno que viene siendo competencia del estado o su plan de contingencias de aquí del municipio.
Vienen siendo todos los dispositivos de seguridad y algunos documentos con los que ellos tienen que cumplir es una invitación y concientización para que ellos puedan brindar un servicio de gran seguridad hacia la sociedad su clientela que arribe a sus comercios, explicó.
Vienen siendo todos los dispositivos de seguridad y algunos documentos con los que ellos tienen que cumplir es una invitación y concientización para que ellos puedan brindar un servicio de gran seguridad hacia la sociedad su clientela que arribe a sus comercios, explicó.
Recalcó que el objetivo de las revisiones es que los comerciantes de toda la ciudad de Nogales se sientan seguros de trabajar en sus locales con sus empleados y sobre todo el brindar esa seguridad a sus clientes.
Para que ellos también se sientan seguros, si bien es cierto que las carpetas lo que piden es la capacitación del mismo personal, del mismo propietario, para que ellos sepan todo lo que viene siendo las carpetas.
Ahora sí que tengan el conocimiento en primeros auxilios, búsqueda de rescate, con datos de incendio, lo que viene siendo y lo que abarca la materia de protección, acentuó.
Ahora sí que tengan el conocimiento en primeros auxilios, búsqueda de rescate, con datos de incendio, lo que viene siendo y lo que abarca la materia de protección, acentuó.
Hasta el momento la unidad municipal de protección civil tiene un registró de alrededor de mil 991 comercios en la ciudad, muchos de ellos cuentan ya con su programa interno, hasta la fecha en este año 2026 esta dependencia solo se ha cerrado un comercio derivado de estas notificaciones.