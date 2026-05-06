Simulacros salvan vidas y no deben verse como pérdida de tiempo: Juan Gim

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El alcalde de Nogales destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención durante el Primer Simulacro Nacional 2026 y llamó a empresas, escuelas y ciudadanía a participar activamente en estos ejercicios

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 06/05/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 06/05/2026 05:12 PM.