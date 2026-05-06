Simulacros salvan vidas y no deben verse como pérdida de tiempo: Juan Gim

En el marco del primer Simulacro Nacional 2026, organizado por el Gobierno de México, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, refrendó este tipo de ejercicios preventivos, son necesarios para evitar un mayor incidente en caso de algún siniestro no solo en edificios públicos, sino también en las empresas privadas, con el principal interés de salvar vidas.
El munícipe indicó que la solidaridad de los nogalenses y todos los ciudadanos, así como el conocimiento del que hacer, durante un incidente, por lo que manifestó que la participación activa de los gobiernos, para llevar este tipo de conciencia a todos debe de ser primordial, así como dar el espacio necesario a los cuerpos de emergencia durante sus actividades.
Es un simulacro que tiene el espíritu de prevenir, porque si bien es cierto, lo más valioso que hay en cualquier institución, en cualquier empresa, institución de gobierno, llámese como se llame, es el valor humano. Entonces tenemos que hacer este tipo de ejercicios con ese propósito, de medir los tiempos, de evaluar, de ver si los planes de contingencias, las rutas de evacuación están alineadas a la normatividad y sobre todo a las salidas de evacuación, manifestó el alcalde.
En el caso de la comuna consideró se tuvo un comportamiento aceptable y dentro de los parámetros esperados para un edificio con las características que datan del siglo pasado, y agregó este tipo de simulacros abonan a la prevención del ser humanos y a proteger las vidas que es el recurso más importante con el que se cuenta.
Funcionan y son necesarios. Vayámonos, no solamente aquí el ejemplo del municipio, a la industria manufacturera. Desde que los simulacros, desde hace 20 años que se le dio una seriedad a lo que es la seguridad, higiene en las empresas, han reducido los incidentes y los accidentes mucho. Y es en relación a los simulacros que se hacen por ley inclusive, tenemos que hacerlo, pero más que por ley, por salvaguardar al ser humano, que es lo más importante. Y esas personas, que deben de ser muy pocas, pues que para ellos dicen que es una pérdida de tiempo, no debería de ser así. Yo los invitaría a que se sumen a lo que es un simulacro, a la difusión y que en el futuro participen. Participen y que no lo vean como una pérdida de tiempo, sino como algo que algún día a ellos, a sus familiares, lo pueden necesitar, lo pueden ocupar, declaró.