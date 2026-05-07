Asegura PESP casi 250 mil dosis de droga en la frontera durante 2026

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La División de Operaciones Fronterizas reportó 23 detenidos, decomiso de armas, cartuchos y vehículos durante el primer cuatrimestre del año como parte de la estrategia de seguridad en el norte de Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/05/2026 10:05 AM.
En Nogales y editada el 07/05/2026 10:08 AM.