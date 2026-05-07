Asegura PESP casi 250 mil dosis de droga en la frontera durante 2026

En un balance que refleja la intensificación de la estrategia de seguridad en el norte del estado, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) reportó resultados tras el cierre del primer cuatrimestre de 2026. Entre enero y abril, la División de Operaciones Fronterizas logró retirar de las calles una cantidad masiva de narcóticos y desarticular células delictivas en puntos estratégicos.
Los resultados en cifras del impacto operativo se tradujeron en una serie de decomisos y arrestos que impactan directamente en la logística de los grupos criminales que operan en la franja fronteriza.
El reporte detalla que fueron aseguradas 249 mil 270 dosis, 23 personas detenidas, un arma de fuego asegurada, 69 cartuchos y 5 cargadores, así como 3 vehículos incautados.
Como parte del blindaje fronterizo y salud pública, el aseguramiento de casi 250 mil dosis de droga no solo representa un golpe financiero a la delincuencia, sino una medida de prevención crítica para la salud pública. Según el informe de la corporación, evitar que estas sustancias lleguen a los barrios y comunidades de Sonora es una prioridad dentro de los recorridos de vigilancia y despliegues tácticos.
Estas acciones reflejan la presencia activa y la capacidad operativa para inhibir y contener actividades ilícitas en la región, informó la corporación en su comunicado oficial.
Estas acciones reflejan la presencia activa y la capacidad operativa para inhibir y contener actividades ilícitas en la región, informó la corporación en su comunicado oficial.
Además de las sustancias prohibidas, la incautación de un arma de fuego, cartuchos y vehículos utilizados para actos delictivos ratifica el compromiso de la PESP por reducir la capacidad de fuego y movilidad de quienes buscan vulnerar la paz en la frontera.
La institución reafirmó que la División de Operaciones Fronterizas mantendrá una presencia firme y coordinada, con operación bajo principios de disciplina y estrategia para garantizar el bienestar de las familias sonorenses en este 2026.