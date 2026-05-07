Celebrarán a las madres con tributo a Juan Gabriel en Nogales

Un especial concierto para las madres de Nogales y toda la región, se tiene contemplado para este domingo 10 de mayo en el escenario de la calle Elías, como parte de las Fiestas de las Flores, con el tributo a Juan Gabriel, evento que, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz, será gratuito y contempla la entrega de regalos a las mamás que acudan a disfrutar de esta velada con este intérprete de las canciones del “Divo de Juárez”.
Sedano reiteró este evento cerrará con broche de oro las actividades culturales y recreativas, que organizó el Ayuntamiento de Nogales, como parte de este tradicional festejo, dentro del cual se pudo contar con artistas locales, regionales y nacionales, además de que se llevará a cabo en paralelo al mismo tiempo de los espectáculos que se realizan en el CAADES.
Para el fin de semana, por ser un día tan especial para todas las y las mexicanas, que es el Día de las Madres, los estamos invitando, el gobierno municipal encabezado por el ingeniero Juan Francisco Gim, a que no pierdan la oportunidad de disfrutar de un espectáculo sin precedentes. Estamos seguros que lo van a disfrutar con toda la intensidad, todas las mamás que asistan, lleven a sus esposas, a sus novias, a sus suegras, a sus hijas que son mamás, a todo mundo, llévenselo a la Elías este próximo domingo a partir de las 3 de la tarde, porque tenemos un evento sin precedentes, es un espectáculo que incluye un tributo a Juan Gabriel, mencionó el secretario.
Son 10 músicos en escena, es un cambio de 3 vestuarios durante el desarrollo del concierto, estamos seguros que lo van a disfrutar mucho las mamás y los hijos acompañando a sus mamás, a sus esposas, a sus hermanas, a sus suegras, en fin, disfrutémoslo en familia. Va a haber gastronomía, va a haber diferentes participantes donde vamos a poder comer desde esos nachos con queso hasta las pizzas, alguna comida más gourmet, una rica brocheta, en fin, va a haber de todo para comer, algo que se puede disfrutar en familia, porque así son los eventos que ha organizado este gobierno municipal encabezado por el ingeniero Juan Francisco Gim Nogales, indicó.