Celebrarán a las madres con tributo a Juan Gabriel en Nogales

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El concierto gratuito se realizará este 10 de mayo en la calle Elías como parte de las Fiestas de las Flores, con música en vivo, regalos para las mamás y un ambiente familiar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 07/05/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 07/05/2026 10:48 AM.