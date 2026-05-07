Llama Oomapas a maquiladoras a reforzar compromiso ambiental

...

El director del organismo operador de agua pidió al sector industrial priorizar el cumplimiento de normas sobre saneamiento y contaminación hídrica ante la creciente escasez del recurso en la región fronteriza

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 07/05/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 07/05/2026 10:35 AM.