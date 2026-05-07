Llama Oomapas a maquiladoras a reforzar compromiso ambiental

En el marco de la reunión de membresía de la Asociación de Maquiladoras de Sonora (Index Nogales), el director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), Leonardo Sandoval, hizo un llamado al sector industrial para priorizar el cumplimiento de las normativas ambientales, particularmente en lo que respecta a la contaminación de aguas y las recientes modificaciones a la Ley de Ingresos.
Durante su intervención, Sandoval subrayó que el endurecimiento de los marcos legales no es arbitrario, sino una respuesta directa a la creciente escasez del recurso hídrico en la región. Advirtió que, conforme el tiempo avance y el agua sea un bien más limitado, las regulaciones se volverán inevitablemente más estrictas.
Queremos ser parte de una solución a un problema que tenemos binacional, afirmó el funcionario, ante la presencia también en la asamblea de la Cónsul General de Estados Unidos en Nogales Michelle N. Ward, al destacar la importancia de la colaboración técnica y la voluntad política entre ambos lados de la frontera para mitigar el impacto ambiental.
Con este acercamiento, donde se contó con la participación de Verónica Meranza Castillón, encargada de Saneamiento y Calidad del Agua del organismo, buscan consolidar una relación de “amistad y solución” con el sector productivo de Nogales, al buscar que las empresas se fortalezcan como aliados estratégicos para la preservación del agua en una de las zonas con mayores desafíos hidrológicos del estado.