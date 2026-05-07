Morena debe depurarse y volver a sus principios: Julio César Navarro

Ante los recientes señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y diversas investigaciones que vinculan a algunos actores políticos de Morena con presuntas actividades ilícitas, el diputado local y ex dirigente del instituto político en Sonora, Julio César Navarro Contreras, fijó una postura tajante: el movimiento debe depurarse y retornar a sus bases éticas.
Al ser cuestionado sobre si estos escándalos de gobernadores, alcaldes, senadores y diputados demeritan el trabajo del partido a nivel nacional, Navarro fue enfático en que la permanencia en el movimiento debe estar condicionada a la honestidad.
El movimiento debe ceñirse a los principios que nos dieron origen: no robar, no mentir y no traicionar, todo aquel representante que no se sujete a estos principios y esté en situaciones que no concuerden con esto, no nos está apoyando; no tiene nada que hacer aquí, sentenció el legislador.
El diputado y ex dirigente de Morena en Sonora consideró que el movimiento está en un punto en que debe de tomar en consideración lo que se está desarrolla a nivel nacional, de ahí el interés de entrar en esa etapa de fortalecimiento de la base y de los principios, al precisar que, el que no esté en esa ruta no tiene nada que hacer aquí.
En referencia al mensaje de la nueva dirigente nacional, dijo: creo que es correcto el mensaje en el momento que se requiere de nuestra parte y creo que la militancia vemos con buenos ojos el primer discurso de la presidenta Ariadna y vamos a apoyar en eso. Finalmente vamos a hacer los pasos necesarios para que Morena mantenga el prestigio que ha tenido, si por ahí algún, vuelvo a repetir, algún militante, simpatizante, se aleja de los principios que nos dieron origen, pues no nos está ayudando y creo que no tiene nada que hacer en el movimiento.
Hizo un llamado a la confianza ciudadana respecto a esta situación que viven al interior de Morena, al considerar que la soberanía sobre todo es la que tienen que fortalecer, ya que ciertamente son tiempos muy difíciles, pero con mucha prudencia y cautela deben accionar al respecto a la parte del movimiento.