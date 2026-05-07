Morena debe depurarse y volver a sus principios: Julio César Navarro

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El diputado local afirmó que los militantes vinculados a conductas ilícitas “no tienen nada que hacer” dentro del movimiento y respaldó el endurecimiento de filtros internos para preservar el prestigio del partido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/05/2026 09:52 AM.
En Nogales y editada el 07/05/2026 09:58 AM.