Celebran a madres de familia en escuelas con festivales artísticos y culturales

En un ambiente de alegría y convivencia comunitaria, las instituciones educativas de Nogales dedicaron especial atención a las celebraciones por el Día de las Madres, al destacar el papel fundamental que desempeñan las familias en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.Durante el festival realizado en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, a cargo de la directora María Ramírez Ayón, el maestro Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, resaltó la importancia de estos eventos como un espacio para reconocer el esfuerzo diario de las madres nogalenses.
Es muy importante reconocer el trabajo que hacen las mamás, ellas son quienes se encargan de traer a sus hijos, alimentarlos, vestirlos y trabajar en equipo con los docentes para que los niños salgan adelante, señaló el funcionario.
Podemos ver todos los talentos que se van forjando dentro de las escuelas, para nosotros es un gusto trabajar de la mano con la sociedad y brindar estos espacios que las madres de familia tanto se merecen, concluyó Valadez Valdez.