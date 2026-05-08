Celebran a madres de familia en escuelas con festivales artísticos y culturales

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Las escuelas de Nogales celebraron el Día de las Madres con festivales llenos de convivencia y reconocimiento al papel fundamental de las familias en la educación de los estudiantes.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/05/2026 03:10 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 03:42 PM.