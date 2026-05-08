Destaca nogalense en competencia estatal de atletismo

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La alumna Johanna Kamila Valenzuela Magallanes, de la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” de Nogales, obtuvo el tercer lugar estatal en la prueba de 1500 metros durante los Interprepas en Movimiento realizados en Hermosillo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/05/2026 01:12 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 02:54 PM.