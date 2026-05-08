Destaca nogalense en competencia estatal de atletismo

Con gran orgullo, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias” reconoció el destacado desempeño de la alumna Johanna Kamila Valenzuela Magallanes, quien obtuvo el tercer lugar estatal en la prueba de 1500 metros durante los Interprepas en Movimiento, evento desarrollado en la ciudad de Hermosillo, con la participación de estudiantes representantes de municipios de todo Sonora.La joven nogalense representó dignamente a la institución y a la ciudad de Nogales, demostrando disciplina, esfuerzo y compromiso en una competencia de alto nivel, en la que participaron talentos deportivos de diferentes regiones del estado.
La directora de la Preparatoria Municipal, maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, felicitó a Johanna Kamila Valenzuela Magallanes por este importante logro, al destacar que su resultado es motivo de orgullo para toda la comunidad estudiantil.
Nos llena de alegría reconocer el esfuerzo de Johanna Kamila Valenzuela Magallanes, una alumna que con disciplina, dedicación y mucho corazón logró destacar a nivel estatal. Obtener el tercer lugar en una competencia donde participaron municipios de todo Sonora habla de su constancia, preparación y gran talento deportivo, expresó.