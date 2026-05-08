Detienen a tres menores en alta velocidad y bajo efecto de drogas en la colonia Las Torres

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Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, fueron detenidas por autoridades municipales tras protagonizar una persecución en calles de la colonia Las Torres, luego de ser detectadas circulando a exceso de velocidad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/05/2026 04:56 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 04:59 PM.