Detienen a tres menores en alta velocidad y bajo efecto de drogas en la colonia Las Torres

Tres personas entre ellas dos menores de edad que conducían un vehículo en exceso de velocidad por calles de la colonia Las Torres fueron detenidos por las autoridades al encontrarse bajos los influjos de las drogas.De acuerdo con el reporte policial fue a las 12:20 horas que elementos preventivos que realizaban inspecciones de vigilancia sobre la calle Torre Sur de la colonia señalada observaron una vagoneta Chevrolet Equinox modelo 2008 de color negro, la cual circulaba a exceso de velocidad.Por lo que le marcaron el alto con luces y sirenas reglamentarias, haciendo caso omiso a la indicación imprimiendo mayor velocidad intentando evadir la detención, por lo que se inició la persecución por varias calles del sector.Ante la situación otras unidades se unieron a la persecución logrando cerrarle el paso al auto en la calle Ismael Mada y Torre Eiffel descendiendo cuatro tripulantes quienes intentaron huir a fuerza de carrera logrando la detención de Juan E. "N" de 18 años y tres adolescentes dos de 16 años y otro más de 15 años.Se informó que en la huida uno de los menores arrojó al suelo un cigarro electrónico con un líquido espeso de color amarillo, siendo los retenidos trasladados ante el médico de guardia quien los valoró bajo el influjo de las drogas.Siendo trasladados al Centro de Atención Temprana y de la Agencia Especializada para procuración de justicia para adolescentes, quienes ordenaron que fueran puestos a su disposición.