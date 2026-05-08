Entregan apoyo económico a madres solteras

Con una inversión de un millón 800 mil pesos, el Gobierno de la Ciudad de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través de la Dirección de Bienestar Social, entregó apoyos económicos a 300 madres solteras beneficiarias del programa “Mujeres por Nogales”.En representación del presidente municipal, la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera dirigió un mensaje a las beneficiarias, en el que destacó la importancia de que los recursos públicos se traduzcan en apoyos directos para las familias nogalenses.
Estos recursos que estamos invirtiendo en beneficio de las madres solteras son parte de los ingresos que se obtienen por las contribuciones que hacen los ciudadanos con el pago de sus impuestos; por eso les estamos muy agradecidos, expresó.