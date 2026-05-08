Entregan apoyo económico a madres solteras

Entregan apoyo económico a madres solteras
Ver más imágenes
...

El Gobierno Municipal de Nogales entregó apoyos económicos a 300 madres solteras a través del programa “Mujeres por Nogales”, con una inversión de un millón 800 mil pesos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/05/2026 02:39 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 02:54 PM.