Hombre de 49 años agredido con machete en su casa de Embarcadero y trasladado al IMSS Bienestar

Con varias lesiones punzo cortantes y fracturas en sus piernas fue internado en el Hospital IMSS Bienestar un residente de la colonia Embarcadero luego de haber sido agredido por sujetos que allanaron su domicilio.El reporte policial detalla que siendo las 15:33 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para trasladarse a la calle Puerto Vallarta, en la colonia Embarcadero, donde se reportaba a una persona lesionada con arma blanca.Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Abraham “N” de 49 años, quien manifestó que momentos antes se encontraba en su domicilio ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando dos sujetos del sexo masculino ingresaron y, sin mediar palabra, lo agredieron con un machete. Posteriormente, los agresores se retiraron del sitio.Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en apoyo y trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar, donde fue diagnosticado con, laceración en la zona frontal del rostro, lesión en extremidad superior y posible fractura en ambas piernas.El hecho fue turnado al Centro de Atención Temprana para las investigaciones correspondientes.