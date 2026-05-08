Hombre de 49 años agredido con machete en su casa de Embarcadero y trasladado al IMSS Bienestar

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Un hombre residente de la colonia Embarcadero fue hospitalizado con heridas provocadas por arma blanca y posibles fracturas en ambas piernas, luego de ser atacado dentro de su domicilio por dos sujetos que irrumpieron en la vivienda.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/05/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 05:04 PM.