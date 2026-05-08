Industria maquiladora rehabilita 14 sanitarios en escuelas de Nogales

Industria maquiladora rehabilita 14 sanitarios en escuelas de Nogales
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La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales puso en marcha un programa de rehabilitación sanitaria e hidráulica en 14 escuelas primarias de la ciudad, con una inversión superior a 1.5 millones de pesos aportados por la industria maquiladora.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/05/2026 03:36 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 03:58 PM.