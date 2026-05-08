Industria maquiladora rehabilita 14 sanitarios en escuelas de Nogales

En un esfuerzo por dignificar los espacios educativos de la ciudad, la Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales, bajo el liderazgo de su presidente Daniel Rivera Ontiveros, ha puesto en marcha un ambicioso plan integral de rehabilitación sanitaria e hidráulica que beneficia directamente a 14 escuelas primarias de la localidad.Con una inversión por 1 millón 568 mil pesos proveniente de recursos directos de la industria maquiladora, el programa “Proyecto Nogales” ha concretado este viernes la entrega simbólica de mejoras críticas en infraestructura sanitaria e hidráulica en los primeros dos planteles, en La Mesa y Chulavista.En la Escuela Primaria Cuauhtémoc, enclavada en la colonia Chulavista, que atiende a una matrícula de 171 alumnos, la inversión de 104 mil 748 pesos permitieron la instalación de 10 nuevas tazas sanitarias, mingitorios, lavamanos sobre mesas de vitropiso y la rehabilitación total de bebederos con sistema de filtración para agua potable, con el agradecimiento de la directora María Ramírez Ayón.De manera simultánea, se reportó la culminación de trabajos en la escuela “Carlota Amalia Valdez Miranda”, del sector La Mesa, donde se invirtieron 112 mil 578 pesos para beneficiar a 674 estudiantes de ambos turnos. En dicho plantel, las obras incluyeron el desazolve de drenajes, instalación de 11 tazas sanitarias y la renovación de los sistemas de bebederos, donde fueron recibidos por el director Tomás Joel Luna Othón.Al destacar el compromiso social de la industria, Genaro Vecerra Alvarez, Director Ejecutivo de Index Nogales, enfatizó que este recurso es una aportación voluntaria de las empresas que integran el gremio. Por su parte, el Director Municipal de Educación, Edgar Valadez, expuso que estas obras alivian la carga financiera de los padres de familia, quienes suelen recurrir a actividades de recaudación para cubrir necesidades básicas de mantenimiento.Como integrante del Comité del Proyecto Nogales, Alejandra Reyes, indicó que el éxito de este proyecto número 325 del programa, administrado por Gabriel Armenta, es posible gracias al compromiso de empresas líderes en la localidad, quienes reafirmaron que, para la industria maquiladora, apoyar a la niñez nogalense “siempre será un sí”.