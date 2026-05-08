Nogales reforzará seguridad en escuelas tras anuncio de cierre anticipado del ciclo escolar

En un anuncio que ha sorprendido a la comunidad educativa, el Director de Educación Municipal, el maestro Edgar Valadez Valdez, confirmó que el ciclo escolar actual concluirá oficialmente el próximo 5 de junio, en seguimiento a las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel nacional y estatal.Esta medida, que responde a la organización de eventos internacionales como al Mundial de Futbol con sede en México y a las condiciones climáticas particulares de regiones como Sonora, implica un ajuste significativo en el calendario escolar y en la logística de las instituciones locales.En torno a la nivelación académica y regreso a clases, Valadez Valdez detalló que, tras el receso, se ha programado un periodo de nivelación y diagnóstico para los alumnos, el cual se llevará a cabo del 17 al 28 de agosto. El objetivo es evaluar el estado académico de los estudiantes antes del inicio formal del ciclo escolar 2026-2027, cuya apertura oficial está pactada para el 31 de agosto.
Es una sorpresa para todos, incluidos los docentes, pero es una decisión analizada para fortalecer las áreas de oportunidad de nuestros niños a través de consejos técnicos y diagnósticos precisos, señaló el funcionario.