Nogales reforzará seguridad en escuelas tras anuncio de cierre anticipado del ciclo escolar

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La Dirección de Educación Municipal informó que el ciclo escolar concluirá de manera anticipada el próximo 5 de junio, como parte de ajustes establecidos por la SEP debido a eventos internacionales y condiciones climáticas en estados como Sonora.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 08/05/2026 03:45 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 04:02 PM.