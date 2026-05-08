Revisión vehicular gratuita: obligatorio cada 6 meses para conducir y cruzar a EE. UU.

Sigue siendo una responsabilidad de todos los conductores propietarios de un vehículo contar con su revisado vehicular, como parte de las normas de la Jefatura de Tránsito Municipal, informó el suboficial Esteban Barrios López, encargado del módulo de revisión vehicular de Seguridad Pública.El servidor público que contar con el revisado debería de ser una prioridad para los conductores pues la revisión indica que su auto está en buenas condiciones para circular por las calles y el engomado es tomado en cuenta por las autoridades norteamericanas en caso de cruzar al vecino país.
Sí, es una prioridad que se tiene en el Departamento de Tránsito para que anden en condiciones aceptables para su circulación, inclusive, este revisado, cuando pasan a Estados Unidos, allá también se los requieren porque es como la verificación vehicular.
Hacemos una cordial invitación al ciudadano para que pasen en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 1. El requisito es traer su licencia vigente, tarjeta de circulación.