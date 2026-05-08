Revisión vehicular gratuita: obligatorio cada 6 meses para conducir y cruzar a EE. UU.

...

La Jefatura de Tránsito Municipal reiteró el llamado a los automovilistas para cumplir con el revisado vehicular semestral, trámite gratuito que certifica que las unidades circulan en condiciones adecuadas y seguras.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/05/2026 05:05 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 05:19 PM.