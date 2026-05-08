Vecinos de La Mesa detienen a ladrón que asaltó casa y recuperan cartera robada

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Vecinos de la colonia La Mesa lograron retener a un hombre señalado de ingresar a un domicilio para robar una cartera con dinero, documentos y un teléfono celular.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 08/05/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 08/05/2026 04:54 PM.