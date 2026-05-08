Vecinos de La Mesa detienen a ladrón que asaltó casa y recuperan cartera robada

Vecinos de la colonia La Mesa retuvieron a un sujeto que sorprendieron cuando robaba del interior de un domicilio una cartera e intentó darse a la fuga.De acuerdo con el reporte policial siendo las 22:26 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para trasladarse a la calle Circuito Pitaya del fraccionamiento La Mesa, donde se reportaba un robo en casa habitación.Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Mayeli “N”, de 28 años, quien relató que se encontraba en su domicilio junto a su esposo cuando su hija la alertó al observar a una persona introducir las manos por la ventana y sustraer la cartera de su padre, la cual contenía dinero en efectivo, documentación y un teléfono celular.De inmediato, la familia salió en busca del responsable y observaron que sus vecinos habían retenido a un hombre, a quien le encontraron las pertenencias sustraídas.El hecho fue puesto en conocimiento del Centro de Atención Temprana, que ordenó la elaboración del informe correspondiente para dar inicio a las investigaciones.