Azalia Guevara impulsa la 7ª jornada de salud en Nogales con trámites gratuitos y apoyo a familias

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Con el objetivo de acercar servicios y apoyos a las familias de Nogales, la diputada local Azalia Guevara realizó la Séptima Jornada de Salud en la Escuela Primaria "Prof. Edgardo Villela Murrieta", en el sector Las Bellotas.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/05/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 09/05/2026 05:04 PM.