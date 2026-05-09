Azalia Guevara impulsa la 7ª jornada de salud en Nogales con trámites gratuitos y apoyo a familias

Con el objetivo de acercar servicios institucionales y apoyos directos a las familias nogalenses, la diputada local Azalia Guevara llevó a cabo la Séptima Jornada de Salud en las instalaciones de la Escuela Primaria "Prof. Edgardo Villela Murrieta", del sector Las Bellotas; el evento registró una afluencia constante de ciudadanos que aprovecharon una amplia gama de trámites y servicios gratuitos.Durante el recorrido por los diversos módulos, la legisladora destacó la importancia de la sinergia entre los distintos niveles de gobierno y organismos de salud, con el soporte indiscutible de su equipo de colaboradores en la convocatoria, organización y logística.
Pues muy agradecida, le mando un saludo y un agradecimiento al Gobernador del Estado, Alfonso Durazo, que ha estado muy pendiente, hacemos las jornadas chiquitas, como las de ´Sonora te Atiende´, pero en las colonias de Nogales, dijo.
El IMSS-Bienestar también siempre ha estado muy pendiente; el Dr. Alomía, la Dra. Nucamendi, aquí que vienen de la Zona 3, todos muy coordinados, gracias al Registro Civil también muy atento y llegando temprano como siempre, agregó Azalia Guevara.