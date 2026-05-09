INE anuncia inicio de proceso electoral 2026-2027 y lanza llamado a la participación en Sonora

La Vocal Ejecutiva del INE en Nogales, Emma Arellano Peñaloza, adelantó que en septiembre de 2026 dará inicio formal el proceso electoral rumbo a las votaciones de 2027, conforme a la normativa vigente; la instalación del Consejo Distrital local se llevará a cabo en el mes de diciembre.La titular del INE en el Distrito 02, que abarco 11 municipios del norte de Sonora con cabecera en Nogales, aprovechó para lanzar un llamado urgente a la ciudadanía sonorense, luego de señalar que Nogales se encuentra históricamente entre los distritos con menor índice de votación de los 300 que existen a nivel nacional.
Sonora es muy calurosa y amable en muchos sentidos, pero en la parte electoral la tenemos un poco olvidada, a veces somos un poco fríos en ese sentido, es muy calurosa, es muy amable en muchos otros sentidos, pero esta parte electoral la tenemos un poco olvidada, lamentó la funcionaria.
Es algo que una y otra vez repetimos históricamente; somos de los distritos a nivel nacional, de los 300 distritos, siempre estamos en los últimos lugares en participación ciudadana; hemos tratado de invitar a la gente, de hacer conciencia, de comentarles cuál es la importancia de participar, expuso.