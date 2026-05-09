INE anuncia inicio de proceso electoral 2026-2027 y lanza llamado a la participación en Sonora

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La Vocal Ejecutiva del INE en Nogales, Emma Arellano Peñaloza, anunció que en septiembre de 2026 comenzará formalmente el proceso electoral rumbo a las votaciones de 2027, mientras que la instalación del Consejo Distrital se realizará en diciembre.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/05/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 09/05/2026 04:51 PM.