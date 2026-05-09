SNTE sección 54 intensifica gestiones para Día del Maestro y anuncia beneficios para docentes

...

Con motivo del Día del Maestro, la Sección 54 del SNTE en Nogales y Magdalena intensifica gestiones para garantizar beneficios y reconocimientos a sus agremiados, informó Fredeberto Hoyos Medina, Secretario de Organización de la Región 8.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/05/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 09/05/2026 05:16 PM.