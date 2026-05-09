SNTE sección 54 intensifica gestiones para Día del Maestro y anuncia beneficios para docentes

Ante la proximidad de las celebraciones por el Día del Maestro, la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intensifica las labores de gestión para asegurar beneficios y reconocimientos a sus agremiados, informó Fredeberto Hoyos Medina.El Secretario de Organización de la Región 8, que abarca Nogales y Magdalena, destacó la importancia de mantener una comunicación estrecha con las autoridades estatales y municipales para fortalecer las condiciones laborales y sociales de los trabajadores.Entrevistado al acudir con la diputada local Azalia Guevara, el líder sindical magisterial estatal en la localidad indicó que el festejo alusivo está programado en la sede para el próximo 14 de mayo, al precisar que siempre han contado con el respaldo de la legisladora nogalense, así como del alcalde Juan Francisco Gim Nogales. Subrayó que la región abarca entre mil 200 a mil 400 trabajadores, entre personal activo, jubilados, docentes y personal de apoyo, al precisar el representante sindical que las prioridades actuales se centran en temas críticos como la mejora de los servicios de Isssteson y la facilitación de créditos para vivienda a través de mecanismos propios de la Sección, como el Fovissteson y el Fore.Expuso que como organización sindical permanecen a la espera del anuncio oficial sobre el incremento salarial nacional que se otorgará este 15 de mayo en la conmemoración al Día del Maestro, con el acompañamiento de su dirigente estatal, el maestro Jesús Javier Ceballos Corral, con muy buena comunicación con el Gobierno del Estado y el gobernador Alfonso Durazo.
“Este comité mantendrá su compromiso de lucha y trabajo por el bienestar de la familia magisterial hasta el último momento”, afirmó el Secretario, quien también reconoció el apoyo constante de figuras políticas locales para la realización de los eventos conmemorativos de este mes.