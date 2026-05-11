Detienen a chofer de Tufesa tras atropellar a pareja de adultos mayores en Nogales

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El conductor de un autobús fue asegurado por autoridades luego de presuntamente arrollar a dos personas cerca de la garita Dennis DeConcini; las víctimas resultaron lesionadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/05/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 04:47 PM.