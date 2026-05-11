Detienen a chofer de Tufesa tras atropellar a pareja de adultos mayores en Nogales

El conductor de un camión de la empresa Tufesa tuvo que ser detenido luego de atropellar a una pareja de adultos mayores en hechos ocurridos a pocos metros de la garita Dennis DeConcini en Nogales, Sonora, quienes resultaron con diversas lesiones.
Fueron elementos de auto transporte quienes realizaron la detención del conductor de dicha empresa siendo las 21:47 antes de que dicho camión foráneo cruzara a los Estados Unidos.
Se trató de un autobús marca Volvo Euro6 modelo 2026 el cual se le apreciaban daños recientes en la parte posterior derecha en el guardafangos.
En el lugar los agentes fueron informados sobre que dicho camión había atropellado a dos personas que ya habían sido trasladadas por socorristas de la Cruz Roja a un hospital mismos que a simple vista presentaban lesiones de consideración.
Fue en ese momento que abordaron al conductor quien se identificó como Oscar de 59 años, mismo a quien le fueron leídos sus derechos como persona detenida.
Los oficiales se trasladaron al Hospital General Zona 5 de la colonia Siglo XXI, donde se entrevistaron con Ismael de 71 años de edad, el cual les manifestó que al ir regresando de un evento alusivo al Día de las Madres por la calle Elías.
Dijo que al cruzar por el paso peatonal que se encuentra en la garita dicho camión (Tufesa), que se encontraba obstruyendo el cruce, al iniciar su marcha los aplastó a él y su esposa María G de 69 años contra el muro de contención de concreto.
Cabe mencionar que en un principio el señor Ismael fue diagnosticado con lesiones que tardan menos de 15 días en sanas a pesar de presentar una fractura de clavícula, situación que tuvo que ser revalorada a petición de las autoridades ministeriales.
Por tal motivo el conductor fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se determinó que quedara el conductor y el camión a disposición de un Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.