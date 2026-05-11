Entrega Magisterio Sonorense propuesta de pensión a Claudia Sheinbaum

En el marco de su reciente gira de trabajo por el estado de Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió de manos de integrantes del Magisterio Sonorense una propuesta técnica y social denominada Pensión Intergeneracional Protegida (PIP).
La entrega de este documento busca abrir espacios institucionales de diálogo para solucionar la crisis de seguridad social que afecta a los trabajadores al servicio del Estado, expusieron a través del documento oficial.
Los días 9 y 10 de mayo de 2026, la Presidenta fue interceptada en los municipios de Navojoa y Cajeme por miembros del magisterio y diversos colectivos democráticos del sector educativo; la mandataria dijo que se vería el tema a través del Gobernador Alfonso Durazo.
A través de un video y material fotográfico captado durante el encuentro, se observa a la mandataria recibir los oficios y escuchar brevemente las demandas de los docentes, quienes portaban camisetas con la consigna: “Jubilación digna para tod@s”.
Como representante del movimiento, Kristian David López Copado, enfatizó que esta iniciativa es independiente de cualquier organización política y surge de la necesidad de corregir los efectos “perjudiciales” del actual sistema de cuentas individuales administrado por las AFORE.
La PIP garantiza un reemplazo del 100% y dignifica el retiro de los trabajadores, sin lastimar las finanzas públicas ni los recursos de los empleados, exponen.
Se busca analizar la viabilidad financiera de la propuesta PIP mediante criterios técnicos y actuariales; blindaje constitucional al crear un Fondo de Pensión Intergeneracional Protegida (FPIP) cuyo capital solo pueda usarse para el pago de pensiones; transición voluntaria de las cuentas de la iniciativa privada a PENSIONISSSTE para fortalecer la institución pública y justicia laboral al permitir el ingreso al régimen “Décimo Transitorio” a quienes fueron engañados para cambiar de sistema en 2007.
El movimiento cuenta con el respaldo de un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el cual valida legal y financieramente la propuesta como una alternativa superior al modelo de AFORES actual.
Con esta entrega, el Magisterio Sonorense espera una respuesta favorable que permita avanzar en la construcción de políticas públicas que garanticen bienestar para las generaciones presentes y futuras de servidores públicos.