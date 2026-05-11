Entrega Magisterio Sonorense propuesta de pensión a Claudia Sheinbaum

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Docentes de Sonora presentaron a la Presidenta la iniciativa Pensión Intergeneracional Protegida, con la que buscan garantizar jubilaciones dignas y reformar el sistema actual de AFORE

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/05/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 04:24 PM.