INE Nogales prepara proceso electoral 2027 y llama a vencer abstencionismo

...

La vocal ejecutiva Emma Arellano Peñaloza informó que el proceso electoral iniciará en septiembre de 2026 y pidió mayor participación ciudadana en las próximas elecciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/05/2026 12:19 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 12:36 PM.