Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Santa Cruz

El cuerpo de un hombre fue localizado con signos de violencia tendido en la vía pública en un predio ubicado en el poblado de Santa Cruz, Sonora.
Según el reporte policial fue a las 06:32 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la carretera que conduce al poblado de Santa Cruz, observaron a una persona tendida en el suelo sin movimiento.
Al descender de la unidad para verificar se percataron de que se trató de un hombre que presentaba lesiones en todo el cuerpo por posibles golpes el cual no respondía a los estímulos.
Fueron socorristas de la Cruz Roja, quienes acudieron para auxiliar a la persona determinando que ya no contaba con signos vitales.
Por lo que procedieron a acordonar el lugar hasta la llegada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y agentes del Servicio Médico Forense quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes de ley.