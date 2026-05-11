Localizan a hombre sin vida y con huellas de violencia en Santa Cruz

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El cuerpo de un hombre fue encontrado tendido en la vía pública con lesiones visibles; autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/05/2026 12:36 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 12:57 PM.