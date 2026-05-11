Refuerza Banco de Alimentos apoyo a más de mil 300 familias en Sonora

En un esfuerzo continuo por erradicar la inseguridad alimentaria en la frontera y la región norte de Sonora, el Banco de Alimentos de Nogales (BAMX) ha desplegado su intenso calendario de entregas correspondiente al mes de mayo, al consolidar un esquema de apoyo que hoy es el sustento de más de 1,300 familias en condición de vulnerabilidad.
La directora general de la institución de asistencia privada Yomara Jacquez Pérez hizo un agradecimiento público a colaboradores de Grupo AFAL, representantes de una cadena de restaurantes de comida rápida que opera en la localidad, quienes este lunes apoyaron con voluntariado para el armado de las despensas que se entregan a las familias.
Bajo el lema “Porque el principio de todo sueño inicia con una buena alimentación”, la institución no solo atiende a las colonias locales de Nogales, sino que extiende su brazo operativo a municipios y localidades vecinas. Según el cronograma oficial de este mes, tras haber cubierto puntos estratégicos como Tejaban, Solidaridad y Rosarito durante la primera semana, el Banco se prepara para el cierre de su ciclo operativo mensual.
De las próximas entregas destacadas figuran el martes 12 de mayo en atención en Benito Juárez y Santa Ana, mientras que, el jueves 14 de mayo será una jornada especial en Mascareñas con un bazar y Santa Cruz; para el viernes 15 de mayo la entrega de faltantes de despensa y atención en Magdalena para cien familias; el lunes 18 de mayo la jornada será en La Mesa a las 9:00 horas y martes 19 en Santa Ana para cien familias.
Este despliegue garantiza que el alimento llegue de manera puntual a quienes más lo necesitan, de cumplimiento con estándares de calidad y nutrición, como ha sido la premisa en los casi 18 años de operación de esta asistencia alimentaria en la localidad.
Para el BAMX Nogales, la lucha contra el hambre no termina con la entrega de un paquete alimentario, la permanencia de este beneficio social se ve robustecida por el programa “Comer en Familia”, un taller de capacitación integral diseñado para que las familias beneficiarias maximicen los recursos recibidos.
El mes de mayo se reviste de especial importancia para la institución, ya que, el próximo jueves 21 de mayo el Banco de Alimentos de Nogales celebrará su Aniversario número 18, al coincidir con la jornada de entrega de faltantes y atención en Estación Llano para 40 familias. Esta fecha marca un hito en la perseverancia de una red que ha logrado unir a la iniciativa privada, la sociedad civil y los voluntarios en una misión común.
A medida que el calendario avanza hacia su recta final, con cierres programados en Imuris el 26 de mayo, la institución reafirma su compromiso de no dejar a nadie atrás. En un contexto donde la inflación y los retos económicos impactan los hogares más frágiles, el Banco de Alimentos se erige como el muro de contención más sólido contra la carencia alimentaria en la región.