Refuerza Banco de Alimentos apoyo a más de mil 300 familias en Sonora

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El BAMX Nogales mantiene su calendario de entregas y programas de capacitación alimentaria en municipios del norte del estado, mientras prepara la celebración de su 18 aniversario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/05/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 04:17 PM.