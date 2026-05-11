Suman 18 cuerpos hallados en fosas clandestinas durante mayo en Nogales

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Colectivos de búsqueda reportaron nuevos hallazgos positivos en predios al norponiente de la ciudad; en lo que va de 2026 se contabilizan alrededor de 33 restos localizados

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/05/2026 05:00 PM.
En Nogales y editada el 11/05/2026 05:06 PM.