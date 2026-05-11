Suman 18 cuerpos hallados en fosas clandestinas durante mayo en Nogales

Suman 18 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en los primeros diez días de mayo por grupos colectivos durante sus jornadas de búsqueda realizadas en predios despoblados ubicados al norponiente de la ciudad, en total se suman alrededor de 33 hallazgos en lo que va del año.
De acuerdo con la información oficial integrantes del colectivo “Buscadoras de la Frontera Nogales”, dieron a conocer el pasado domingo 10 de mayo la localización de otros dos hallazgos positivos durante una nueva de búsqueda en campo.
Cabe detallar que en estas labores estuvieron acompañadas por colectivos hermanos de diferentes puntos de la región, quienes participaron en apoyo a las acciones realizadas durante el pasado fin de semana.
En la búsqueda anterior de este grupo informaron en sus redes sociales sobre el hallazgo de 11 positivos, mientras que la nueva agrupación “Somos la voz de los Desaparecidos”, reportó días antes el hallazgo de dos fosas clandestinas con el mismo número de cuerpos enterrados en los sitios.
Así mismo el colectivo “Buscando Corazones de Nogales, Sonora”, reportó en su primera jornada la localización de tres fosas con restos humanos el pasado 1 de mayo, contabilizándose en este mes el total de 18 cuerpos.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora FGJE, se ha hecho cargo de la exhumación completa de los restos y su recolección para que se continúe con los trabajos de ley encaminados a una futura identificación, además de brindar la seguridad a los miembros de las agrupaciones junto con autoridades locales y estatales.