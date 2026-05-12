Asegura Juan Gim que Nogales está preparado para enfrentar temporada de calor

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales afirmó que las inversiones en infraestructura hidráulica y las casi 700 sesiones de la Mesa Permanente del Agua han fortalecido la capacidad de OOMAPAS Nogales para garantizar el suministro de agua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 02:09 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 02:15 PM.