Asegura Juan Gim que Nogales está preparado para enfrentar temporada de calor

Ante el inicio de la temporada de calor, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales aseguró sentirse tranquilo respecto a la capacidad de respuesta del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (OOMAPAS) para abastecer a la ciudad del vital líquido. El munícipe manifestó que esto se debe en gran parte a las casi 700 sesiones de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social que han permitido fortalecer la infraestructura hidráulica para enfrentar los meses de mayor demanda.
Comentó que las inversiones realizadas estos últimos años han comenzado a dar resultados tangibles, mencionando específicamente el aumento del caudal en la galería filtrante, además de la construcción de los dos nuevos tanques de almacenamiento y la rehabilitación de diversos pozos que hoy permiten contar con una red de distribución mucho más eficiente que en periodos anteriores.
Tenemos una galería que hace un año le apostamos para que tuviera más caudal, lo tenemos. Tenemos los dos tanques que le apostamos para hacerlos y tener un mejor suministro para esta vez, tenemos los pozos que hemos abierto, los que hemos mejorado, mencionó el alcalde.
Respecto a las fugas, reconoció que, debido a la antigüedad de muchas líneas de conducción, los problemas de drenaje y agua son constantes en una ciudad dinámica, por lo que la diferencia se encuentra en la velocidad de respuesta, logrando reparar el desperfecto en una fracción del tiempo que tomaba en administraciones pasadas.
Una fuga duraba antes más tiempo, teníamos una dispersión de fugas de agua; ahorita no es el caso, por eso es que me da una tranquilidad y estoy seguro que vamos a ser mucho más diferente a los años pasados por el tema del suministro del agua, mencionó.