Aseguran más de 23 mil cartuchos y cargadores en la garita de Nogales

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Autoridades federales decomisaron un importante cargamento de municiones de distintos calibres en el recinto fiscal de Nogales y detuvieron a un hombre de 26 años originario de esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 04:53 PM.