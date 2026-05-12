Aseguran más de 23 mil cartuchos y cargadores en la garita de Nogales

Un importante cargamento de municiones fue asegurado por autoridades federales en el recinto fiscal de esta frontera de Nogales donde fue detenida una persona originaria de esta ciudad, lo anterior durante un operativo en el que también fue decomisado un tractocamión.
El presunto traficante detenido fue identificado como Manuel Alberto, de 26 años, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.
De acuerdo con el reporte oficial, durante dicha acción se aseguraron al menos 23 mil cartuchos calibre 7.62x39 distribuidos en 23 cajas, además de 93 cargadores de plástico color negro para ese mismo calibre.
También fueron localizadas varias cajas con cartuchos calibre .50, 7.62x51 y otras adicionales de 7.62x39, así como 20 cartuchos envueltos en cinta adhesiva.
En el operativo también fue asegurado un tractocamión Freightliner, presuntamente utilizado para el traslado del armamento. Las autoridades no detallaron el destino del cargamento ni el contexto del aseguramiento, mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas en la región fronteriza de Nogales
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