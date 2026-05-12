Clases en Sonora concluirán oficialmente el 15 de julio

Será el próximo miércoles 15 de julio de este 2026, que termine de manera oficial las clases en el nivel básico en Sonora, de acuerdo con el comunicado compartido por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), según el director de educación municipal, Edgar Valadez Valdez, aunque aclaró si se diera alguna modificación por las condiciones climáticas en nuestra entidad tendría que anunciarse de manera pública por el mismo titula Froylán Gámez o el gobernador del estado Alfonso Durazo Montaño.
El funcionario local, indicó que, tras la serie de anuncios a nivel federal, las autoridades se reunieron el pasado lunes 11 de manera plenaria y en primera se confirmó que el calendario escolar se mantendría sin modificaciones, sin embargo, dentro de la misma se tomó en cuenta la situación de aquellos estados que presentan condiciones extremas, sobre todo en el verano, para realizar los cambios necesarios a sus respectivos horarios o periodos vacacionales.
Las indicaciones que tenemos ahorita por parte de la Secretaría de Educación y Cultura es que no se iba a modificar ya el calendario escolar, se iba a quedar tal y como estaba, pero existe la posibilidad de que cada Secretario de Educación en cada estado evalúe las condiciones desde el clima, desde todo lo que respecta para llegar a tomar medidas o modificaciones dentro del calendario. Yo lo que les sugiero a los padres de familia, a los mismos maestros que estén bien atentos a las páginas oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura que es ahí donde se va a oficializar realmente qué día se va a salir, qué día van a entrar, mencionó Valadez.
La intención en su momento de acortar o incrementar los periodos vacacionales, obedecerían la misma ideología de resguardar a los estudiantes, debido a que en muchos municipios de nuestra entidad se presentan mediciones del termómetro, muy por encima del promedio nacional y esto desafortunadamente ha ocasionado incidentes dentro de los planteles, sin importar si estos cuentan con el equipamiento adecuado o no, para que los jóvenes asistentes puedan tomar su instrucción de manera confortable.
Así es, el 15 de julio es el que ya estaba pronosticado en el calendario que tenemos actual, actualizado es hasta el 15 de julio, pero hay que ver la modificación, hay que ver si se hace una modificación en nuestro estado sabemos que aquí en Sonora también las condiciones climáticas son muy diferentes, son más adversas ya ahorita podemos sentir un poquito más de calor, entonces hay que ver las indicaciones de nuestro Secretario de Educación y Cultura de aquí del estado de Sonora para darles una respuesta más clara y más precisa a los maestros y a los padres de familia, indicó.