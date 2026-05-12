Clases en Sonora concluirán oficialmente el 15 de julio

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Autoridades educativas confirmaron que el calendario escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios; no obstante, la SEC podría aplicar ajustes extraordinarios ante las altas temperaturas en la entidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 03:33 PM.