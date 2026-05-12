Emiten alerta por calor extremo y riesgo de deshidratación en Nogales

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La Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales exhortó a la población a evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada ante temperaturas que alcanzarán los 36 grados Celsius durante la semana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 01:38 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 02:02 PM.