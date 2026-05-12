Emiten alerta por calor extremo y riesgo de deshidratación en Nogales

Ante las altas temperaturas que prevalecerán durante el resto de la semana, autoridades municipales de Salud y Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones para prevenir golpes de calor y deshidratación, condiciones que, en casos extremos, pueden generar serios riesgos a la salud en Nogales, Sonora.
La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que se espera una temperatura máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 17 grados, con mayor intensidad de calor a partir de las 13:00 horas, disminuyendo gradualmente durante la tarde.
Estas condiciones climáticas podrían ocasionar afectaciones en la piel, deshidratación corporal y otros malestares derivados de la exposición prolongada al sol, por lo que la dependencia recomendó utilizar bloqueador solar, evitar realizar ejercicio al aire libre durante las horas de mayor calor, ingerir abundantes líquidos, consumir frutas y utilizar ropa ligera, de preferencia de manga larga.
También hizo un llamado a las personas que tienen mascotas para mantenerlas en lugares con sombra, alimentarlas adecuadamente y proporcionarles agua suficiente, además de sacarlas a pasear únicamente durante las mañanas o por las tardes, cuando la temperatura sea menor.
La dependencia señaló que, aunque en gran parte del territorio nacional se registrarán condiciones lluviosas durante estos días, en la zona noroeste prevalecerá la onda cálida durante el resto de la semana, con poca nubosidad y sin probabilidades de precipitación pluvial.
Con base en estos pronósticos, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a acudir al médico en caso de presentar sed intensa, piel y boca seca, mareos, vómito o dolor de cabeza, ya que estos síntomas podrían estar relacionados con deshidratación o golpe de calor.