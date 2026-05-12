FOPIN proyecta cerrar 2026 con ingresos récord y nuevo centro de negocios

Tras una reunión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, se anunciaron avances significativos en la salud financiera del parque, por lo que el director del comité, Carlos Francisco Huerta Rivera, informó que el parque se encamina a cumplir su meta de generar 500 mil dólares mensuales en flujo líquido para finales de 2026, situándose actualmente en 453 mil dólares.
Este incremento en los ingresos se verá reforzado por la reciente aprobación de dos nuevos contratos de arrendamiento, los cuales sumarán 24 mil dólares adicionales a la renta mensual, por lo que el valor de los activos del parque ha experimentado un crecimiento histórico, pasando de una base de 60 millones de hace cinco años a una valoración actual de 2 mil 240 millones de pesos.
Cada 1% de incremento del valor del parque en este momento implica que aumenta 23 o 24 millones de pesos en los activos del parque. 23 o 24 millones de pesos es mucho dinero para una persona, pero para una institución como el Parque Industrial de Nogales, es la cantidad que nosotros tenemos que buscar, ver y probar que vaya siempre crecimiento. Pero totalmente, la base sobre la que se mueve el Parque Industrial de Nogales es una base de 2 mil 240 millones de pesos, mencionó Huerta.
El proceso de licitación para este centro de negocios tomará aproximadamente seis semanas, cumpliendo con la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, para garantizar transparencia, por lo que una vez adjudicada se estima un periodo de construcción de 10 meses, ya que el objetivo es transitar de un modelo de manufactura tradicional a uno de servicios transfronterizo de alto valor, que aproveche la conectividad y otras prestaciones modernas.
La inversión depende de qué tan productiva es la inversión. Si no, no van a llegar a invertir las empresas a Nogales. Y si de repente en Nogales tenemos un centro de negocios que además es una plataforma de aterrizaje para el ecosistema de negocios del mundo, pues entonces somos más competitivos y potencialmente quedamos mejor que como estábamos hace cuatro años. Y potencialmente podemos atraer más inversiones, no solamente para el Parque Industrial de Nogales, sino en términos amplios para toda la ciudad, indicó.