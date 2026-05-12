FOPIN proyecta cerrar 2026 con ingresos récord y nuevo centro de negocios

...

El Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales reportó un flujo mensual de 453 mil dólares y anunció la licitación del “FOPIN Business Center”, proyecto que busca atraer inversión internacional y fortalecer la competitividad de la frontera

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 02:29 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 02:33 PM.