Impulsan mediación indígena para fortalecer la paz entre etnias en Nogales

Dotar de herramientas de resolución de conflictos y establecer fundamentos duraderos para el desarrollo pacífico de las etnias con presencia en la frontera de Nogales, fue el principal objetivo del curso de mediadores indígenas, promovido por el Colegio de Mediadores de Nogales, encabezado Gerardo Medrano Montes de Oca.
El especialista comunicó que en esta segunda generación se tuvo una excelente convocatoria, que alcanzó a la mayoría de las tribus con presencia en la localidad y destacó el interés, así como participación de la comunidad Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero, sin embargo, aclaró el tema principal es que cualquiera de estos pueblos, puedan tener a su disposición herramientas concretas para la resolución de conflictos, dentro de sus usos y costumbres.
Mira, la actividad es porque me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, pero vemos que sigue siendo inherente el conflicto entre las comunidades y en el tema indígena, pues queremos que ellos, en base a sus usos y costumbres, sigan teniendo esa capacidad de resolver a través del arte de la mediación, de los conflictos, de la mediación comunitaria, de la mediación familiar, o el respeto a los ancestros, el círculo de la palabra. Entonces es muy enriquecedor volver a tener esas aperturas y también para nuestras nuevas generaciones. Es una población que tiene valores muy arraigados, manifestó el especialista en mediación.
Gracias a Dios el trabajo que se ha venido haciendo, un trabajo respetuoso, limpio y más que nada agarrado de la academia, como son las universidades que hemos trabajado, pues eso nos ha ayudado a que ellos tengan la confianza y que trabajen con nosotros y que prácticamente también se sometan a tener un estudio, un estudio intelectual que ellos les va a ayudar en sus familias, en sus comunidades, con sus gobernadores, porque si bien es cierto, pues ahora ellos ya están agarrando las herramientas, como en esta generación que hasta de aquí se gestó un plan de justicia en beneficio de la tribu Lipan Apache, indicó.