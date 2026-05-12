Impulsan mediación indígena para fortalecer la paz entre etnias en Nogales

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Representantes de comunidades originarias participaron en la segunda generación del curso de mediadores indígenas, enfocado en resolución de conflictos y preservación de usos y costumbres

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 04:32 PM.