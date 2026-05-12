Impulsan en Nogales protocolos de búsqueda con enfoque en discapacidad

En un esfuerzo por transformar los protocolos de localización y atención a grupos vulnerables, el Ayuntamiento de Nogales, a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), encabezó el foro titulado “Búsquedas con enfoques diferenciados para personas con discapacidad”.
El evento, realizado en estrecha coordinación con la asociación TEApoyo Nogales y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, marcó un hito en la agenda de seguridad y derechos humanos de la región, al integrar por primera vez un diálogo directo entre autoridades, colectivos de búsqueda y especialistas en discapacidad.
Hacia una perspectiva humanitaria, el foro tuvo como eje central la sensibilización sobre la importancia de aplicar enfoques humanitarios y de derechos humanos en el campo. Según se informó durante las mesas de trabajo, la necesidad de reconocer las particularidades de cada individuo es vital para que las acciones de búsqueda sean no solo rápidas, sino accesibles y respetuosas con la condición de la persona desaparecida.
Representantes de TEApoyo Nogales manifestaron que nadie está exento de vivir una situación así, y la empatía sigue siendo la mejor herramienta, al enfatizar que la jornada permitió transitar de la reflexión a la planeación estratégica.
Uno de los resultados más tangibles de este encuentro es el inicio de las gestiones para un próximo convenio de colaboración, con este acuerdo tendrá como prioridad establecer protocolos específicos para la atención de personas con autismo, reconocer que la comprensión de sus necesidades sensoriales y de comunicación puede ser el factor determinante en momentos críticos.
Desde la perspectiva de un esfuerzo multidisciplinario, la jornada destacó por su naturaleza incluyente, al contar con la participación activa de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, terapeutas y maestros especializados, padres y madres de familia, además de asociaciones civiles, representantes del gobierno estatal y municipal.
Las autoridades y los organismos ciudadanos coincidieron en que, si bien el camino por recorrer es largo en materia de infraestructura y capacitación, este foro deja en claro que la unión entre la sociedad civil y las instituciones es la única vía para generar cambios sistémicos en la protección de los más vulnerables en Nogales.