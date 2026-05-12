Impulsan en Nogales protocolos de búsqueda con enfoque en discapacidad

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El Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales realizó un foro junto a TEApoyo Nogales y la Comisión Estatal de Búsqueda para fortalecer estrategias humanitarias y accesibles en la localización de personas desaparecidas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 12/05/2026 05:14 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 05:16 PM.