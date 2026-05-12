“Mujeres al 100” fortalece red de apoyo y acompañamiento en Nogales

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La coordinadora Angélica Burgos Garay invitó a profesionistas de la psicología a integrarse al proyecto estatal, cuyo objetivo es brindar respaldo, asesoría legal y acompañamiento a mujeres y familias de la frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/05/2026 02:33 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 02:54 PM.