“Mujeres al 100” fortalece red de apoyo y acompañamiento en Nogales

Proporcionar el respaldo y el acompañamiento a las mujeres de esta frontera es el principal objetivo social de la organización a nivel estado del proyecto Mujeres al 100.
La coordinadora en Nogales, Sonora, Angélica Burgos Garay, se reunió con un grupo de mujeres profesionistas en distintas ramas de la psicología, a quienes invitó a pertenecer a esta red de apoyo y servicio comunitario en la ciudad.
Nuestro principal objetivo es el respaldo a las mujeres...brindando apoyo con asesorías legales, terapias y el acompañamiento ante cualquier problemática que enfrenten como mujeres o en su familia, explicó.
De igual manera, indicó la aplicación de programas como “Tardes de Café”, “Retas de Barrio” y “Cine en tu Colonia”, como parte de las tareas que se llevan a cabo en las colonias de la ciudad.
Recientemente, en el mes de abril y con motivo del Día del Niño...estuvimos llevando ‘Cine en tu Colonia’ para que los infantes y sus familias vivieran la experiencia del cine, pasando tardes de convivencia y esparcimiento familiar, destacó.