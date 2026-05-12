Nogales celebra a las madres con emotivo tributo a Juan Gabriel

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Cientos de familias disfrutaron en la calle Elías de un concierto homenaje al “Divo de Juárez”, donde Luis Sandoval y el grupo Innova interpretaron los grandes éxitos del cantante en una velada llena de nostalgia y celebración

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 12:30 PM.