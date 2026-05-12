Nogales celebra a las madres con emotivo tributo a Juan Gabriel

Las notas de “Amor Eterno” y el vibrante sonido de la música resonaron con fuerza el domingo 10 de mayo en Nogales, Sonora durante el concierto homenaje a Juan Gabriel, actividad organizada especialmente para celebrar a las madres de la frontera. En el evento se logró reunir a cientos de familias que se dieron cita para corear los éxitos inmortales del “Divo de Juárez” en una velada cargada de nostalgia y alegría.
En este tributo, el intérprete Luis Sandoval y el grupo Innova fueron los encargados de dar vida a los arreglos musicales, los cuales, desde las primeras canciones, contaron con un público que se entregó al espectáculo, transformando el escenario de la calle Elías en una celebración colectiva donde el legado musical de Juan Gabriel sirvió como el hilo conductor para honrar a las jefas del hogar.
El ambiente se mantuvo por alrededor de cuatro horas, permitiendo que tanto jóvenes como adultos disfrutaran de una producción de alta calidad, que incluyó secciones de metales, cuerdas y percusiones, en donde interpretaciones de temas como “Querida” y “Hasta que te conocí” provocaron aplausos y ovaciones de pie, reafirmando que la música mexicana sigue siendo el lenguaje preferido para expresar el cariño a las madres nogalenses.
Dentro del concierto, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales subió al escenario para extender un saludo fraternal a todas las asistentes, resaltando el valor espiritual y social de la maternidad, en donde enfatizó que el apoyo de la administración seguirá firme para fomentar espacios en donde las familias puedan convivir y recordar con amor a quienes les dieron la vida.
Decirles que la madre es lo más valioso que tenemos, es el ser humano más grande sobre la tierra y es el ser humano infinito del universo. Nuestra madre es todo. Gracias a todas las madres, a esa madre que es trabajadora y que además hace una responsabilidad en su casa, que atiende a sus hijos y que atiende a su hogar. Felicidades en este día, sean todas bienvenidas a este evento que se hizo para ustedes en el marco del Día de las Madres, comentó el alcalde.