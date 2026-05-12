Patrulla del Agua de Nogales intensifica inspecciones y advierte sanciones por reconexiones ilegales

Invita Patrulla del Agua a los ciudadanos a no reconectarse de manera ilegal a la red y evitar ser sancionados, ya que serán más constantes los recorridos de inspección en diferentes sectores de Nogales, Sonora.
Francisco Soto, encargado de la Patrulla del Agua de Oomapas Nogales, explicó que acudieron esta mañana de martes a un domicilio de la calle Pamplona de la colonia San Sebastian para la atención de un reporte de fuga de agua donde descubrieron que los propietarios estaban conectados de manera ilegal, y la fuga la canalizaron al desagüe, por lo que cortaron el suministro.
La conexión irregular que es la manipulación de la toma y robo de agua, al hacerse de esa conexión generó la fuga de su tinaco la cual no arreglo y esta fuga la canalizó directamente al drenaje por lo que desperdicia el agua del tinaco tirándola directamente al desagüe que es un desperdicio que podría distribuirse a toda la colonia, explicó Soto.
La conexión irregular que es la manipulación de la toma y robo de agua, al hacerse de esa conexión generó la fuga de su tinaco la cual no arreglo y esta fuga la canalizó directamente al drenaje por lo que desperdicia el agua del tinaco tirándola directamente al desagüe que es un desperdicio que podría distribuirse a toda la colonia, explicó Soto.
El encargado detalló que los recorridos en las colonias son diarios y constantes como en el sector San Miguel donde invitan a las personas a reportar al número 073 cualquier fuga del vital líquido.
Después de pagar sanción hay que pasar al departamento de convenios y prorrogas del organismo para que sean asesorados y puedan quedar conectados de manera regular, comentó
Después de pagar sanción hay que pasar al departamento de convenios y prorrogas del organismo para que sean asesorados y puedan quedar conectados de manera regular, comentó
Directivos del organismo explicaron que cualquier persona que sea sorprendido reconectado de manera ilegal se le cortara el servicio, posterior serán notificados por escrito de la sanción la cual será cargada a su cuenta y podría ser desde los 10 a las 500 humas.
Tras ser sancionado el interesado deberá acudir al Departamento de la Cultura del Agua para que se vea la manera de subsanar dichas acciones para efecto de poder actualizar su facturación y ser reconectado de manera regular.