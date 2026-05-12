Patrulla del Agua de Nogales intensifica inspecciones y advierte sanciones por reconexiones ilegales

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La Patrulla del Agua intensificó recorridos de inspección en distintos sectores de la ciudad y advirtió sanciones de hasta 500 UMAS para quienes manipulen de manera ilegal las tomas de agua o desperdicien el recurso

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/05/2026 04:59 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 05:03 PM.