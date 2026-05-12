Reconocen a policías y bomberos de Nogales por actos de valentía y servicio

Un merecido y emotivo reconocimiento, a oficiales de la Policía Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos, se llevó a cabo este martes en las instalaciones del auditorio Sebastián Pastrana de Seguridad Pública, por motivo de las distinciones a los uniformados de los meses de marzo y abril.
La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales, junto al comisario de Seguridad Publica, Luis Arturo Corrales, además del comandante de Bomberos, Cesar Ramón Vélez, el regidor y presidente de la comisión de honor, justicia y promoción, Martin Elías Ortega y el coronel de la 45 zona militar, Luis Enrique Villa, quienes reconocieron en sus intervenciones el compromiso y entrega que demuestran los elementos de ambas corporaciones, cada que salen a las calles en beneficio de sus conciudadanos.
En su turno al micrófono el alcalde reiteró la necesidad que existe de que la comunidad, conozca a fondo el importante trabajo que tanto los policías como bomberos, realizan diariamente a favor de todos los nogalenses y que como una decisión correcta puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, por lo que su labor demandante tiene que ser destacada y reconocida por todos los fronterizos.
Es precisamente que este evento que se hace, que se reconoce al bombero y a los policías por su labor que hacen, por su entrega, por portar ese uniforme que lleva, y por siempre estar alertas al llamado de la esperanza. Por eso el día de hoy y como todos los meses lo hemos hecho con mucho humor, con mucha alegría, este día no es la excepción, comentó el Alcalde.
Por parte de Seguridad Publica, en el mes de marzo se distinguió a Manuel de Jesús Real, por localizar a un menor de 12 años desaparecido y regresarlo a sus padres a salvo, evitando al mismo tiempo el crimen de extorsión, y en el mes de abril la galardonada fue la policía Socorro Reyes Sánchez, por un decomiso considerable de cocaína y marihuana.
De la misma forma el sector comercial a través de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y su presidente Julio Cesar León Gil, entregaron varios regalos los cuales tienen la intención de servir como motivadores y cimentar la excelente relación que existe, entre los locales comerciales y los agentes del orden.