Reconocen a policías y bomberos de Nogales por actos de valentía y servicio

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Elementos de Seguridad Pública y del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron homenajeados por su destacada labor en rescates, decomisos y acciones de auxilio durante los meses de marzo y abril

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 04:43 PM.