Trabajos de emergencia dejarán sin agua a colonias del sureste de Nogales

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OOMAPAS Nogales informó que una fuga en la línea de conducción al tanque Torreón obligó a suspender temporalmente el servicio en sectores como 5 de Mayo, Lomas de Anza y Romanza, con restablecimiento previsto para el miércoles al mediodía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/05/2026 02:19 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 02:24 PM.