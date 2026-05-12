Trabajos de emergencia dejarán sin agua a colonias del sureste de Nogales

La suspensión del servicio por trabajos de emergencia en la línea de conducción al tanque Torreón fue anunciada durante la sesión 690 de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, y por el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, quien mencionó que una fuga repentina obligó a adelantar lo que sería un mantenimiento programado a esta tubería que da servicio al sureste de la ciudad.
Las colonias afectadas por esta interrupción incluyen 5 de Mayo, Lomas de Anza, Romanza, Misión de Anza, entre otras; por lo que el funcionario explicó que, aunque los trabajos ya están en marcha con el personal del organismo, la recuperación del suministro no será inmediata, por lo que solicitó a los ciudadanos su comprensión mientras se estabilizan las presiones en la red.
Tenemos contemplado terminar y regularizar el suministro para el miércoles a mediodía. O sea, nos adelantamos un poquito nada más. Esperemos sacarlo antes. Pero sí, sí… como fecha límite el miércoles a mediodía. Tener ya, otra vez, reanudar el servicio. Cabe de mencionar también que no se nos van a desesperar mucho los usuarios. El servicio de agua potable, del suministro, pues no es tan rápido como CFE, que nomás le prenden un botón y ya está. Sino que tenemos que ir cubriendo y aparte los sectores se nos… se comienzan a vaciar los tinacos, entonces hay que volverlos a llenar, comentó Sandoval.
Ellos tienen, hago ahorita las 24 horas, sin embargo, por este tipo de acciones que tenemos que tomar para implementar válvulas y revisar los pozos, vamos a tener que esas cuatro colonias en particular, vamos a estar con suministro estratégico. Y un día sí y un día no. Ya les daremos el programa conforme vayamos avanzando, manifestó.