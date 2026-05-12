Vigilarán precios y posibles sabotajes en venta de agua por pipas en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales informó que el gobierno municipal implementará estrategias para evitar abusos en el costo del agua distribuida por pipas y detectar actos de vandalismo en válvulas durante la temporada de calor

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/05/2026 05:03 PM.
En Nogales y editada el 12/05/2026 05:08 PM.