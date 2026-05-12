Vigilarán precios y posibles sabotajes en venta de agua por pipas en Nogales

Los programas y las estrategias para esta próxima temporada de verano, contemplan estar al pendiente de los precios con los que oferten los “piperos” la venta de agua a sus clientes de Nogales, Sonora y cuidar las tomas para evitar vandalismo.
El Alcalde Juan Francisco Gim Nogales, explicó que como cada año en esta temporada van a implementar cuidados, programas y estrategias para cuidar el vital líquido y que este año particularmente será diferente por todo el trabajo que ya se ha hecho de manera responsables para mejorar el abastecimiento.
Sí, en efecto, cada año nos vemos en la necesidad de implementar un programa o una estrategia para cuidar a la ciudadanía de los abusos que algunos, algunos de los “piperos” hacen.
Este año el programa creo que va a ser un poco diferente porque ya tenemos algunas colonias que ya se han favorecido o están favoreciéndose por el plan hídrico.
Este año el programa creo que va a ser un poco diferente porque ya tenemos algunas colonias que ya se han favorecido o están favoreciéndose por el plan hídrico.
Hemos analizado aquí en la mesa el agua que pudiera ser que efectivamente algunos de ellos con malas intenciones, ojalá y no, empiecen a hacer averías porque en años pasados hemos tenido esa información que hacen averías, ellos mismos abren válvulas, cierran válvulas para provocar una escasez de agua sin que se tenga.
Por eso este año vamos a estar muy al pendiente de ese tipo de ejercicio ojalá y no se presente, ojalá y no, lo tenemos muy medido y muy específicamente identificado en dónde pudiera suceder eso y por supuesto, pues, más que todo eso pedirle a los “piperos” que sean aliados de esta contingencia sin cerrar el suministro del agua a las colonias, que sean aliados.
Por eso este año vamos a estar muy al pendiente de ese tipo de ejercicio ojalá y no se presente, ojalá y no, lo tenemos muy medido y muy específicamente identificado en dónde pudiera suceder eso y por supuesto, pues, más que todo eso pedirle a los “piperos” que sean aliados de esta contingencia sin cerrar el suministro del agua a las colonias, que sean aliados.
Eventualmente haremos una reunión como todos los años la haremos con ellos para ponernos de acuerdo y facilitar ese proceso.
Nos marca la oferta y la demanda y es por eso que comentaba ahorita que tenemos que estar muy al pendiente y ser solidarios con los ciudadanos en razón de que los “piperos” no cometan arbitrariedades aumentando drásticamente el suministro del agua.
Fíjense que hace 690 días, casi 700 días teníamos un suministro de 24 pipas, era un costo ahorita con todo lo que hemos hecho y en esta temporada y el pronóstico que tenemos para esta temporada de calor es menos de 13, 14 pipas cuando mucho...Entonces eso nos habla de que ya tenemos cubierto una buena área de la ciudad ya con suministro a la ciudad de agua y no hace falta contratar pipas.
Nos marca la oferta y la demanda y es por eso que comentaba ahorita que tenemos que estar muy al pendiente y ser solidarios con los ciudadanos en razón de que los “piperos” no cometan arbitrariedades aumentando drásticamente el suministro del agua.
Fíjense que hace 690 días, casi 700 días teníamos un suministro de 24 pipas, era un costo ahorita con todo lo que hemos hecho y en esta temporada y el pronóstico que tenemos para esta temporada de calor es menos de 13, 14 pipas cuando mucho...Entonces eso nos habla de que ya tenemos cubierto una buena área de la ciudad ya con suministro a la ciudad de agua y no hace falta contratar pipas.